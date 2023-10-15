يد الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للشمس في الدوري

استأنف فريق كرة اليد بالزمالك، اليوم الأحد،تدريباته استعدادا للقاء الشمس بالجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد، في اللقاء المقرر له بعد غد الثلاثاء .

وكان مدرب الزمالك قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت وذلك لتجنب تعرضهم للإرهاق نتيجة ضغط المباريات ,

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك قد فاز على حساب فريق العبور بنتيجة 45-19، علي صالة محمد حسن حلمي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي.

ويقود يد الزمالك: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.