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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للشمس في الدوري

فريق يد الزمالك
فريق يد الزمالك
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استأنف فريق كرة اليد بالزمالك، اليوم الأحد،تدريباته استعدادا للقاء الشمس بالجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد، في اللقاء المقرر له بعد غد الثلاثاء .

وكان مدرب الزمالك قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت وذلك لتجنب تعرضهم للإرهاق نتيجة ضغط المباريات ,

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك قد فاز على حساب فريق العبور بنتيجة 45-19، علي صالة محمد حسن حلمي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي.

ويقود يد الزمالك: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

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كرة اليد بالزمالك الشمس دوري المحترفين لكرة اليد أيمن مصطفى
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