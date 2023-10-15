13 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم للسباحة البارالمبية

أكدت 13 دولة مشاركتها في ببطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية "آخر بطولات سلسلة كأس العالم لعام 2023" ، والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.

والدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي : " تركيا، أستونيا ، جنوب افريقيا ، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية ، العراق، فنلندا ، الهند ، فرنسا ، الكويت ، البوسنة ، هولندا ، إسبانيا".

ويبلغ عدد المشاركين في البطولة حوالي 200 لاعب ولاعبة و مدرباً و إدارياً.

ويقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة ايام 6، 7، 8 نوفمبر المقبل.

ومازال هناك احتمال قائم لمشاركة المنتخب الروسي أيضا في البطولة ليرتفع عدد الدول المشاركة.

وتقام البطولة على هامش استضافة مصر لمؤتمر الفيستا العلمي.