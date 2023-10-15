ads
الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

13 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم للسباحة البارالمبية

كأس العالم
كأس العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت 13 دولة مشاركتها في ببطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية "آخر بطولات سلسلة كأس العالم لعام 2023" ، والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.
والدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي : " تركيا، أستونيا ، جنوب افريقيا ، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية ، العراق، فنلندا ، الهند ، فرنسا ، الكويت ، البوسنة ، هولندا ، إسبانيا".
ويبلغ عدد المشاركين في البطولة حوالي 200 لاعب ولاعبة و مدرباً و إدارياً.
ويقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة ايام 6، 7، 8 نوفمبر المقبل.
ومازال هناك احتمال  قائم لمشاركة المنتخب الروسي أيضا في البطولة ليرتفع عدد الدول المشاركة.
وتقام البطولة على هامش استضافة مصر لمؤتمر الفيستا العلمي.

ads
كأس العالم للسباحة الباراليمبية بطولات سلسلة كأس العالم التصنيف الدولي للاعبين البارالمبية حمد محمدي
ads