أكدت 13 دولة مشاركتها في ببطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية "آخر بطولات سلسلة كأس العالم لعام 2023" ، والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.
والدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي : " تركيا، أستونيا ، جنوب افريقيا ، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية ، العراق، فنلندا ، الهند ، فرنسا ، الكويت ، البوسنة ، هولندا ، إسبانيا".
ويبلغ عدد المشاركين في البطولة حوالي 200 لاعب ولاعبة و مدرباً و إدارياً.
ويقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة ايام 6، 7، 8 نوفمبر المقبل.
ومازال هناك احتمال قائم لمشاركة المنتخب الروسي أيضا في البطولة ليرتفع عدد الدول المشاركة.
وتقام البطولة على هامش استضافة مصر لمؤتمر الفيستا العلمي.
البوابة سبورت
13 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم للسباحة البارالمبية
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أكدت 13 دولة مشاركتها في ببطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية "آخر بطولات سلسلة كأس العالم لعام 2023" ، والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.
أكدت 13 دولة مشاركتها في ببطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية "آخر بطولات سلسلة كأس العالم لعام 2023" ، والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.