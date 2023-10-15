مياه القليوبية: جهود لإصلاح عطل خط الطرد الرئيسي بكفر شكر

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، من جهودها لإصلاح عطل خط الطرد الرئيسي بشارع عبدالمنعم رياض الواصل إلى محطة رقم 2 بمدينة كفر شكر، وذلك بواسطة العاملين ومعدات الشركة لسرعة توصيل مياه الشرب إلى المواطنين بالمركز والمدينة في أسرع وقت.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، أنه فور إخطارنا بحدوث عطل في خط الطرد الرئيسي بشارع عبدالمنعم رياض بمدينة كفر شكر، جرى الدفع برفق الصيانة والمختصين والمعدات اللازمة للكشف على العطل والعمل على إصلاحه فورا حفاظا على مصالح المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان له اليوم، أنه تبين من الكشف والمعاينة وجود كسر في خط الطرد الرئيسي بشارع عبدالمنعم رياض الواصل إلى محطة رقم 2 بمدينة كفر شكر، مشيرًا أنه جاري العمل على إصلاح خط الطرد بطريقة متطورة ومستقبلية لعدم تكرار المشكلة والأسباب.

وأشار مجاهد أنه جرى الدفع بعدد من سيارات مياه الشرب النظيفة لتوزيعها على جميع المواطنين في أكثر من منطقة لسد احتياجاتهم من مياه الشرب لحين عودة انقطاع المياه، مؤكدًا أن الشركة تضع فى أولوياتها خدمة المواطن وسد احتياجاته من مياه الشرب.