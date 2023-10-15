طنطا مواليد 2003 يهزم الإسماعيلي بهدفين في بطولة الجمهورية

انتهت منذ قليل مباراة طنطا والاسماعيلي ف إطار بطولة الجمهورية مواليد 2003بفوز طنطا أحرز أهداف المباراة بوجى هدف محمد رمضان هدف.

وقد حضر اللقاء المحاسب فايز عريبى رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء لجنة الكرة المحاسب محمد ابوفريخة والمستشار محمد صدقى والدكتور أحمد شمس.

وأكد علاء عكاشه رضاه التام عن أداء اللاعبين وأن الفريق يعد حتى الآن الحصان الاسود للبطولة حيث أنها المرة الأولى التي يشارك فيها فريق الشباب منذ فترات طويلة.

ويقود جهاز فنى للفريق علاء صابر مدير فنى القطاع اسلام عبدالغفار، مدير فنى محمد فريج، مدرب عام جمال، درويش مدرب حراس، على بطاطا إدارى الفريق، مجدى نبيل إصابات ملاعب تحت قيادة علاء عكاشة، رئيس القطاع حمدى موسى مدير إدارى القطاع.