محافظ شمال سيناء يستقبل السفير التونسي لبحث أزمة حصار غزة

استقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، محمد بن يوسف، السفير التونسي في القاهرة، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مدينة العريش، بشمال سيناء.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان له بعد نظر في رفع كفاءة مطار العريش، وعودته للعمل، حيث يتم استقبال المساعدات المقدمة من عدة دول عبر المطار.

وأضاف المحافظ، أن مصر تعمل على جميع الأصعدة على إيصال المساعدات إلى الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر رفضت عبور الرعايا الأجانب، حيث أن الموقف المصري واضح منذ البداية وهو تسهيل عبور المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية إلى قطاع غزة.

وأكد السفير التونسي أن مصر لم تتخل يومًا عن الاشقاء العرب، وأن مصر لم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلي أن مصر أكبر داعم لها علي مر التاريخ.

وأضاف السفير التونسي، أن مصر تتحمل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، وأن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مشرفة ويشهد لها الجميع، وأن العلاقات بين مصر وتونس مميزة.

ووجه السفير التونسي الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية علي دورها الكبير في استقبال المساعدات لصالح أهالي قطاع غزة، وتيسير الإجراءات في وقت قياسي، لافتا إلي دعم تونس لقطاع غزة في صورة مساعدات.