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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يدعو حجازي للتواجد في معسكر الفراعنة وحضور ودية الجزائر

فيتوريا
فيتوريا
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حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا،  على توجيه الدعوة لأحمد حجازي قائد منتخب مصر ، للتواجد في معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإمارات كنوع من التحفيز للاعب العائد مؤخراً من إصابة الرباط الصليبي ، ويتم تجهيزه حالياً للمشاركة في المباريات مع فريقه اتحاد جدة السعودي .

ووصل حجازي ظهر اليوم لمعسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية على أن يحضر  ودية منتخب مصر و الجزائر المقرر لها السابعة مساء غداً باستاد هزاع بن زايد بالإمارات ، وكان في استقباله الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و لاعبو الفريق ، و الكابتن عامر حسين عضو اتحاد الكرة و رئيس البعثة و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول  ، و حرصوا على الإطمئنان على إصابته وموعد عودته للمباريات .

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البرتغالي روي فيتوريا أحمد حجازي لصفوف منتخب مصر ودية الجزائر
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