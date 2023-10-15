فيتوريا يدعو حجازي للتواجد في معسكر الفراعنة وحضور ودية الجزائر

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على توجيه الدعوة لأحمد حجازي قائد منتخب مصر ، للتواجد في معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإمارات كنوع من التحفيز للاعب العائد مؤخراً من إصابة الرباط الصليبي ، ويتم تجهيزه حالياً للمشاركة في المباريات مع فريقه اتحاد جدة السعودي .

ووصل حجازي ظهر اليوم لمعسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية على أن يحضر ودية منتخب مصر و الجزائر المقرر لها السابعة مساء غداً باستاد هزاع بن زايد بالإمارات ، وكان في استقباله الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و لاعبو الفريق ، و الكابتن عامر حسين عضو اتحاد الكرة و رئيس البعثة و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول ، و حرصوا على الإطمئنان على إصابته وموعد عودته للمباريات .