بعد "عملة نادرة".. أحمد شبل يشارك في "قلع الحجر"

يستعد الفنان أحمد شبل لخوض موسم رمضان المقبل بمسلسل جديد يحمل اسم "قلع الحجر" مع المخرج حسنى صالح ،الذى يعود للسباق الرمضاني بعد غياب مايقرب من ثمان سنوات.

المسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، وهو من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ورغم أنه أول أعماله، إلا أن المخرج حسني صالح يؤكد أنه اكتشاف جديد وموهبة تستحق التواجد.

العمل عن قصة وأحداث واقعية حدثت بالفعل في هذه المنطقة، ويلعب بطولته كل من محمد رياض، ورياض الخولى، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابرى، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوى، وآية عبد الرحمن الأبنودى، وسماح السعيد، وياسمين على، وحسن العدل، وحنين، وعبد الخالق أحمد، والوجه الجديد كريم زين.

يذكر أن شبل شارك فى مسلسل “الأب الروحي”، ثم مسلسل "لأعلى سعر"، ثم شارك فى فيلم "بيكيا" من بطولة محمد رجب، ثم عاد للتلفزيون مرة أخرى بمسلسل "خط ساخن" والذى لعب فيه شخصية "بيكا" ثم شارك فى مسلسل "الحلم" بطولة الفنان محمد رياض وشارك أيضا فى مسلسل "بنت القبائل" بطولة الفنانة حنان مطاوع، وفي رمضان الماضي شارك مع نيللي كريم في مسلسل “عملة نادرة”.