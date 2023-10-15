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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا: نحو مليون نازح في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

اللاجئين الفلسطينيين
اللاجئين الفلسطينيين
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أن نحو مليون مدني فلسطيني نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مديرة التواصل في الوكالة جولييت توما في إفادة صحفية: "إن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى" من التصعيد في غزة.
وبحسب الأونروا، فإن هذا الرقم مرجح للزيادة في ظل استمرار مغادرة السكان لمنازلهم خوفا من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وفي حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل ثمانية أيام.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042. 
وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 56، بعد الإعلان في وقت سابق اليوم عن استشهاد طفل في مُحافظة "نابلس" لدى تصدي سكان بلدة (بيتا) لاقتحام للمستوطنين لجبل في الجهة المقابلة للبلدة. 

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