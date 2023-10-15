مسؤول فلسطيني يشيد بجهود مصر الجادة لإيصال المساعدات لقطاع غزة

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 03:07 م

أشاد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الإعلام السابق الدكتور نبيل عمرو بالمحاولات الجادة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وقال عمرو ـ في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الإخبارية اليوم /الأحد/ ـ إن "مصر تقوم بالعديد من المحاولات الجادة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث الراهنة في غزة والضفة الغربية على الرغم من الصعوبات والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بأكمله".

ورفض المسؤول الفلسطيني كافة المحاولات الإسرائيلية الراهنة والهادفة إلى تهجير جميع سكان قطاع غزة إلى معبر رفح للاستقرار في سيناء.. مؤكدا أن مصر موقفها حاسم وقاطع منذ اللحظة الأولى من اندلاع هذه الحرب الرافض لهذه المحاولات الإسرائيلية مع اتخاذها كافة الاحتياطات والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع النزوح الجماعي من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

وأكد عمرو على صعوبة الأوضاع الراهنة في غزة والضفة الغربية مما يعيق الانتقال من محافظة إلى أخرى..واصفا في الوقت نفسه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين بـ"المذبحة".

ودعا الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف متوازن تجاه الأحداث الراهنة باعتبارها الدولة الراعية لعملية السلام ورؤيتها المستمرة عن إمكانية حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.. مشددا على ضرورة دفع واشنطن مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.