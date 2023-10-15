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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس حي الجون بالفيوم تقود حملة لتطوير ميدان النخيل وتجميل سور بحر يوسف.. صور

جانب من اعمال التطوير
جانب من اعمال التطوير لحي الجون بمدينة الفيوم
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قادت سعاد السيد منصور رئيس حي الجون بمدينة الفيوم حملة موسعة بميادين الحي والشوارع الرئيسية وطلاء وتجميل سور بحر يوسف بدائرة الحي، بحضور محمود الجمال نائب رئيس مجلس المدينة لشئون المدينة، وموظفي وعمال الحي .

وتابعت رئيس حي الجون تطوير ميدان النخيل وتنجيله ووضع انترلوك ودهان الأسوار وإعادة تجميله بالمظهر اللائق بمدخل مدينة الفيوم ، كما تابعت الأعمال الجارية من حملات نظافة ودهانات البلدورات و أسوار المدارس وأكشاك الكهرباء وصيانة الجزر الوسطي وإستكمال وصيانة ألاسوار الحديدية بها وتنظيفها وزراعتها، بشوارع  بطل السلام والملك الناصر ، ومازال العمل مستمر للظهور بالمشهد اللائق والحضاري.

من جانبه أكد المحاسب مراد عبد القادر مسعود رئيس مجلس مدينة ومركز الفيوم، أن المجلس يجري عملية تطوير ميادين لمداخل القرى والاحياء لإظهار الجانب الجمالي وهذه من أولويات العمل.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة أعمال منظومة النظافة بالمراكز والمدن حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي. 
 

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رئيس حي الجون بالفيوم سعاد السيد منصور رئيس حي الجون تطوير ميدان النخيل بالفيوم تجميل سور بحر يوسف بالفيوم محافظة الفيوم
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