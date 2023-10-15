لجنة انتخابات الأطباء: 22 ألف طبيب شاركوا في التجديد النصفى

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، أن انتخابات التجديد النصفى التى تم عقدها يوم الجمعة الماضية، حضر 22 ألف ناخب وهو عدد لم يحقق منذ 2011، الانتخابات الأخيرة للنقيب شارك بها 17 ألف طبيب، والتجديد النصفى الاخير شارك نحو 12 ألف طبيب.

وأضاف عشوب، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي: تصدرت الأقصر نسبة المشاركة اكثر من ٤٩%، وأكبر عدد فالمشاركة كانت الدقهلية بحوالى 2246 طبيب، وكفر الشيخ 2864 ناخب، البحيرة 1825 ناخب، الأسكندرية 1682 ناخب، والقاهرة 1680 طبيبا، بنسبة مشاركة 10.37%.

وأضاف عشوب: أن على مقعد فوق سن ال15 عام حصل الدكتور أبو بكر القاضى على أعلى الأصوات بواقع 10 آلاف صوت، والثانى الدكتور أحمد شوشة 9960، والثالث الدكتور إبراهيم الزيات 8444 صوت، أما على مقعد تحت سن ال 15 عام، حصل: الدكتور أحمد السيد على 8805 صوت، الدكتور أحمد عبد الرحمن 7000 صوت، الدكتور شادى صفوت 6801 صوت.