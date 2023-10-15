وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري متأثرة بمرض السرطان

رحلت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، التي اشتهرت ببرامجها الحوارية، عن عالمنا صباح الأحد عن عمر يناهز 62 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وتعتبر جيزيل خوري من أبرز الإعلاميين العرب، حيث تمتلك تاريخا في عالم الإعلام يمتد لأكثر من 37 عاما.

ولدت جيزيل خوري عام 1961 في بيروت وبدأت مشوارها المهني عام 1986 عبر شاشة LBC وقدمت برنامج "حوار العمر" ومن خلاله استضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية في لبنان والعالم العربي في الفترة من 1992 و2001.

وانتقلت خوري إلى قناة العربية بعد افتتاحها عام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدمت خلالها برنامجي "بالعربي" و"ستوديو بيروت".

كما انتقلت خوري إلى قناة BBC عربي، عام 2013 وقدمت برنامج "المشهد"، وكانت قناة "سكاي نيوز العربية" هي آخر محطاتها وقدمت برنامج "جيزال".

وجيزيل خوري أرملة الصحفي اللبناني سمير قصير، الذي اغتيل في الثاني من يونيو عام 2005.

وأسست خوري عام 2006 "مؤسسة سمير قصير"، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى بحسب القائمين عليها إلى نشر الثقافة الديمقراطية في لبنان والعالم العربي وتشجيع الحريات.