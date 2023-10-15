محافظ شمال سيناء يتفقد قوافل مساعدات التحالف الوطني لغزة بالعريش

تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، قوافل مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال وصولها إلى مدينة العريش.

وقدّم المحافظ الشكر لجميع المشاركين في القافلة، موجهًا الشكر للشباب المتطوعين لتفريغ المساعدات وتخزينها في مدينة العريش، مؤكدًا أن المساعدات التي تصل إلى المحافظة يتم تخزينها في مخازن في مدينة العريش.

وأكد المحافظ أن القافلة تتكون من 145 سيارة كبيرة محملة بألف طن من المواد الغذائية و300 ألف علية دواء وأجهزة ضغط وسكر كراسي متحركة وأنابيب اكسجين وكل ما يلزم الطوارئ و140 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس و80 خيمة.

كما أوضح المحافظ، أنه يجري التنسيق لإدخال المساعدات التي وصلت إلى مدينة العريش إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية التي تمارس ضغوط في كل الاتجاهات لإدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة.

هذا وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة منذ بداية الأحداث التي تشهدها غزة، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، من خلال الأنساق الطبية المحددة.