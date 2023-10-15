بدء العمل بمجزر سنورس بالفيوم بعد إحلاله وتطويره

صرح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بأنه جرى أمس السبت افتتاح وبدء العمل بمجزر سنورس العمومي بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتطوير، وذلك بحضور الدكتور أحمد فايز محمود مدير إدارة سنورس البيطرية، وعدد من أطباء الإدارة.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم التوجيه بالتنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية لمركز سنورس والإدارة البيطرية، لتنفيذ تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، بمتابعة سير العمل بالمجزر بصفة مستمرة وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المجزر ومتابعة توافر المرافق الأساسية وتذليل المعوقات والصعوبات إن وجدت لتيسير حركة العمل وانتظام تقديم خدمات المجزر.

كما أوضح رئيس المركز أنه جرى أمس تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير بالطرق وعدد من قرى المركز، بالإضافة إلى حملة نظافة مسائية مكبرة بمدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت، وقد أسفرت الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى عن رفع (285) طن قمامة و(12) طن أتربة.

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