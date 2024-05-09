العالم يقرأ.. الروايات الأكثر مبيعًا في الغرب

تحرص "البوابة نيوز" على تقديم لقرائها كل ما هو جديد في عالم الأدب، وخاصة الأدب العالمى، لذلك ننشر قائمة الروايات الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وذلك حسبما أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نستعرضها جميعها في السطور التاليه:

رواية قصة مضحكة

جاءت رواية قصة مضحكة لـ إميلى هنري، في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، وتدور الرواية حول تكوين "دافني" و"مايلز" صداقة وإعداد خطة تتضمن صورًا مضللة بعد أن يهرب صديقهما السابق.

رواية النساء

بينما جاءت رواية النساء لـ كريستين هانا، في المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، وتدور أحداث الرواية فى عام 1965، حيث تتبع طالبة تمريض شقيقها للخدمة خلال حرب فيتنام قبل أن تعود إلى أمريكا المنقسمة حول الحرب.

رواية محكمة من الأشواك والورود

فيما جاءت رواية محكمة من الاشواك والورود بقلم سارة جز ماس، فى المرتبة الثالثة، وتدور الرواية بعد قتل ذئب في الغابة، حيث يتم خطف "فاير" من منزلها ووضعها داخل عالم غريب.

رواية كارثة النفوس

وجاءت رواية كارثة النفوس لـ ديفيد بالداشى، في المرتبة الرابعة، وتدور الرواية، محامون من خلفيات مختلفة متهمون بقتل زوجين ثريين من البيض في فيرجينيا عام 1968.

رواية ميثاق المياه

بينما جاءت رواية ميثاق المياه لـ ابراهام فيرغيز، في المرتبة الخامسة والأخيرة،، وتدور حول معاناة ثلاثة أجيال من عائلة تعيش على ساحل مالابار بجنوب الهند من فقدان أحد أفراد الأسرة بسبب الغرق.