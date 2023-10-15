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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس وإيطاليا تبحثان سبل دعم التعاون الزراعي المشترك

تونس
تونس
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بحث وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فى تونس عبد المنعم بلعاتي مع سفير إيطاليا لدى تونس سبل تعزيز التعاون بمجال الزراعة والمياه.

وذكرت وزارة الفلاحة - في بيان، السبت - أن اللقاء ناقش عددا من الملفات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في القطاع الزراعي والصيد البحري وقطاع المياه.

وأكد الوزير التونسي حرص بلاده على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين، فيما أعرب السفير الإيطالي عن رغبة بلاده في مزيد من توطيد وتنويع مجالات الشراكة مع تونس في مجال القطاع الفلاحي.

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تونس ايطاليا التعاون الزراعي المشترك
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