حقيقة نفوق سمك بوري في الإسكندرية

حالة من الخوف انتابت أهالي الإسكندرية، فور انتشار صور علي السوشيال ميديا تشير إلى نفوق كميات كبيرة من السمك البوري وخروجه علي الشاطئ وتم نقله من قبل سيارات النظافة.

وبعد ما تردد أعلن المركز الإعلامي لإحدي الشركات المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، حقيقة نفوق السمك البوري ونقله من البحر بسيارات الشركة وفقاً المتداول على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالاسكندرانية.

وأكدت الشركة في بيان لها انه بالإشارة إلي الصور المتداولة علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي من داخل ميناء الإسكندرية ويظهر بها تحميل سيارة لبعض الأسماك النافقة.

أكدت الشركة أن الواقعة تعود إلى يوم الجمعة الماضي ، حيث قامت هيئة ميناء الإسكندرية بإخطار مسئولي احدي شركات النظافة بطلب رفع بعض المخلفات التي كان من بينها أسماك نافقة.

وبناءً عليه تم رفع هذه المخلفات ونقلها إلي المحطة الوسيطة بموقع محرم بك ، حيث تم هرسها من خلال اللوادر المخصصة لذلك ، ثم نقلها إلي موقع المدفن الصحي بمدينة الحمام.

ودفنها طبقاً للمواصفات القياسية البيئية المعمول بها في هذا الشأن.

كانت مناشدات علي السوشيال ميديا اطلقت من اجل منع تناول السمك البوري خلال هذه الايام بسبب نفوق الأسماك في البحر، الا ان شركة النظافة أكدت على أعدام الحمولة التي تم رفعها.