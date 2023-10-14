نادي الصيد بطلا للجمهورية لسباحة الشلل الدماغي

انتهت اليوم السبت فاعليات اول بطولات الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي للموسم الرياضي 2023/2024 والبداية كانت ببطولة الجمهورية للسباحة لفئة الشلل الدماغي والتي أقيمت بحمام سباحة المركز الاولمبي بالمعادي .

حصل فريق نادي الصيد على الدرع العام وجاء نادي البنك الاهلي في المركز الثاني ونادي المصري القاهري في المركز الثالث.



شارك في البطولة 96 لاعب ولاعبة يمثلون 22 هيئة رياضية وشهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبين خاصة ان البطولة تعد الفرصة الأخيرة لاختيار منتخب مصر للسباحه لفئة الشلل الدماغي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية بتايلاند خلال شهر ديسمبر 2023.



ونظم الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب الرياضي قافلة طبية ضمت جميع التخصصات الطبية وتم توقيع الكشف الطبي على معظم اللاعبين وإجراء التحاليل الطبية مع صرف الأدوية والمكملات الغذائية مجانا للاعبين يأتي ذلك في ضوء اهتمام الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بصحة ابطالنا الرياضيين من لاعبي الشلل الدماغي .

وشهد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اللقاء بداية من محمد دسوقي نائب الرئيس ، ابراهيم امين - امين الصندوق والدسوقي حامد وحسام مبارك عضوي مجلس الإدارة وبصحبة الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد والذي قدم درع الجمهورية لرئيس جهاز السباحه بنادي الصيد كما حضر البطولة دكتور خالد مسعود حسن رئيس الجمعية المصرية للطب الرياضي ومجلس إدارة الجمعية وايضا أعضاء مجلس إدارة نادي المصري القاهري يتقدمهم هشام مباشر عضو مجلس الادارة.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للشلل الدماغي الشكر للقائمين على البطولة بقيادة العالمي كابتن عصام زيدان مدير البطولة ورئيس جهاز السباحه الذي يعد واحد من أفضل الكوادر على الساحة البارالمبية في لعبة السباحة وسبق له تمثيل مصر في العديد من البطولات القارية والعالمية وفاز بالعديد من الميداليات العالمية والبارالمبية ويساهم بخبراته العالية في تأهيل الأبطال قبل المشاركات الرسمية .