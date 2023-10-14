بدء تفعيل مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض الأسعار بجنوب سيناء

قال محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إنه في إطار اهتمام الغرفة التجارية للمحافظة في متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار بدء من اليوم لبعض السلع الأساسية وهي السكر - زيت الطعام - الارز - الفول - العدس - الجبن الأبيض - المكرونة . بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25% وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، معلناً أنه تم التواصل مع بعض الشركات المنتجة والمعبأه للزيوت الخليط ومنها احدى الشركات قدمت خصم للمواطن يصل الي ١٥% لجميع الأحجام من 700ملل الي 5 لتر بقيمة تقريبا ( ٦٨) جنيها للكرتونه المعبأة (١٢) زجاجة.

وتم التواصل أيضا مع احدى الشركات وقدمت خصم أيضا يصل إلى (٦٨.١٣) جنيها لكل كرتونه حجم ٧٠٠ ملل وخصم (٩١.٨٨) جنيها لكل كرتونه حجم ١ لتر وخصم (٦٤.٣٥) لكل كرتونة سعة 2.1 لتر وأيضا خصم (١٣٤.٣٦) جنيها لكل كرتونه سعة ٥ لتر بالإضافة لخصم ٢% للتاجر .

واضاف: انه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية منعقدة باستمرار لمتابعة الشركات وكذلك إلتزام التاجر القطاعي بنسب التخفيض.

ومن جهه اخرى تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدي الالتزام بالاسعار المتفق عليها مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق .