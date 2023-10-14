الإثنين .. انطلاق معرض "جيتكس جلوبال 2023" في دورته 43 بمشاركة 180 دولة

تستضيف الإمارات بعد غد الإثنين، أحد أبرز الأحداث العالمية في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، وذلك في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، حيث يجتمع في "جيتكس جلوبال 2023" ألمع العقول والشركات لمناقشة وإرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

ويتوقع أن يستضيف المعرض أكثر من 6,000 جهة عارضة وأكثر من 180 ألف مسئول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، حيث يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الحدث في تشكيل مستقبل التكنولوجيا وتعزيز التبادل الفكري بين العقول الإبداعية والمبتكرة.



قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، إن معرض "جيتكس جلوبال" يشهد حماسًا وترقبًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن اسم المعرض هذا العام يترافق مع التركيز على الذكاء الاصطناعي في ظل التحذيرات المتزايدة من آثاره وفوائده.

وتابعت: “نحتضن اليوم أكبر معرض للذكاء الاصطناعي، الذي يحمل اسم (الذكاء الاصطناعي في كل شيء) بحضور أمهر مهندسي الذكاء الاصطناعي من شركات متعددة. ولم يقف جيتكس جلوبال عند هذا الحدّ، فقد ساهم أيضًا برفع سوية الخطاب الأخلاقي والاستكشاف التجاري للذكاء الاصطناعي”.



من جهة أخرى، يعقد معرض "وادي جيتكس السيبراني" بهدف التوصل إلى أجندة حول أمن الذكاء الاصطناعي، حيث أشعل التطور السريع للذكاء الاصطناعي فتيل النقاشات حول إمكانية تعرض الأنظمة للهجمات السيبرانية. كما تشهد الفعاليات العديد من المحاضرات والجلسات التفاعلية حول مستقبل التكنولوجيا والتحديات التي تواجهها.



يشارك في معرض "جيتكس جلوبال 2023" مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركات مثل هواوي ومايكروسوفت اتصالات، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تتيح هذه الفعاليات فرصة لاستكشاف آخر التطورات في عالم التكنولوجيا وتعزيز التعاونات الابتكارية بين القطاعين العام والخاص.