ضبط طالبين بتهمة الاعتداء جنسيًا على طفل في الدقهلية

تعدى طالبان بالمرحلة الإعدادية على تلميذ قاصر، بعدما استدرجاه الى محل حلاقة يعملان به بقرية الكوم الأخضر مركز بلقاس محافظة الدقهلية وتناوبا عليه الإعتداء جنسيا، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهما بعد ورود بلاغ من والد الطفل.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من "ع.ع.أ"،45 عاما، فلاح ومقيم قرية الكوم الأخضر وبرفقته نجله"أ"، 8 سنوات، طالب بالصف الثالث الإبتدائي - عامل بمحل حلاقة بذات القرية تضرر من كلا من:"أحمد.ص.ع.ع"،13عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي،و"فارس.س.ع"،14عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي عاملان بذات محل الحلاقة ويقيمان بذات القرية لقيامهما بالتعدي جنسيا على نجله بمحل الحلاقة محل عملهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمدالبنا، رئيس المباحث، من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11546 جنح مركز شرطة بلقاس والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.