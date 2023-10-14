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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفارة الروسية في تل أبيب: مقتل 16 روسيًا يحملون الجنسية الإسرائيلية

غزة
غزة
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أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب، اليوم السبت، مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين، وأن روسيّا واحدا على الأقل بين الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وجاء في بيان للسفارة الروسية بتل أبيب: "يؤسفنا الإعلان أنه وفقا للسلطات الإسرائيلية، بلغ عدد القتلى من مواطني روسيا الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية 16 شخصا حتى ظهر الـ14 من أكتوبر بتوقيت موسكو".
وأضافت السفارة أن مواطنا روسيا بين أسرى إسرائيل لدى حماس".
وأشارت إلى أن ثمانية مواطنين روس أدرجوا على قوائم المفقودين التي قدمها الجانب الإسرائيلي. 

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السفارة الروسية تل أبيب روسيا الجنسية الإسرائيلية غزة
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