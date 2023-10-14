محكمة صورية في مؤتمر اتحاد المحامين في دمياط

نظم الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية بمحافظة دمياط المؤتمر السنوي لاتحاد محامي الإدارات القانونية علي مستوي الجمهورية حيث جاء المؤتمر تحت عنوان " تطوير العمل القانوني" على مستوى الجمهورية.

وخلال المؤتمر تم تكريم الإدارة القانونية بفرع التأمين الصحي بدمياط برئاسة مصطفي جاب الله ، مدير إدارة الشؤن القانونية بفرع التأمين الصحي بدمياط.

وجاء المؤتمر بحضور رئيس الاتحاد بدمياط ، شريف الشعراوي ونقيب المحامين بدمياط ، ياسر أبو هندية و أعضاء النقابة ومندوب الجهاز المركزي للمحاسبات.

ومن جانبه قال ياسر أبو هندية نقيب محامين محافظة دمياط، ان نقيب المحامين يكلف الإدارة الهندسية بإعداد تقرير لتطوير نادي محامي رأس البر بدمياط حيث كلف عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين، الإدارة الهندسية بالنقابة العامة، بإعداد تقرير مفصل بشأن حالة نادي محامي رأس البر، تمهيدًا للبدء بتطويره ورفع كفاءته ليكون لائقًا بالسادة المحامين وأسرهم.