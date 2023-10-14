سلة الزمالك يهزم سبورتنج وديًا استعدادًا للأهلي في السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 89-84

وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة نظيره فريق الأهلي في بطولة السوبر المصري المقررة إقامتها في العشرين من أكتوبر الحالي بالبحرين.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

29/26

46/44

66/62

89/84

وحرص علي حضور المباراة اليوم أحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك.

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.