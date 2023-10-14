فضيحة أخلاقية ثلاثية في معسكر منتخب البرازيل

شهد معسكر منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الحالية، فضيحة أخلاقية قبل مواجهة فنزويلا الماضية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سقط المنتخب البرازيلي، أمس الجمعة، في فخ التعادل مع نظيره الفنزويلي بهدف لمثله على أرضه ووسط جمهوره، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن هناك حفلًا أقامه نيمار دا سيلفا وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون رفقة 3 سيدات من عارضات الأزياء، قبل 24 ساعة من مباراة فنزويلا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن هناك تسجيل صوتي بشأن تفاصيل الحفل، حيث مكث نيمار لاعب الهلال السعودي مع سيدة تدعى ريبيكا ريبيرو، أما فينيسيوس جناح ريال مدريد الإسباني كان مع سيدة تدعى ليتيسيا سوجيرو، وأخيرًا ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع ريتا لوبيز.

وأشار التقرير، إلى أن ليتيسيا سوجيرو ظهرت لها صورة وهي تغادر فندق إقامة منتخب البرازيل صباح يوم المباراة، فيما أقامت ريبيكا دعوى قضائية ضد الأشخاص، الذين سربوا تلك الصور ونشروا تلك الشائعات.