أبوالغيط يجري مباحثات مع وزير خارجية تركيا بالقاهرة ويؤكد ضرورة إغاثة سكان غزة

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بمقر الجامعة العربية، تركزت حول تطورات التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي بأسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي بأن الطرفين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير الإغاثة اللازمة للمدنيين في القطاع، بما في ذلك من خلال توفير الممرات الآمنة في أسرع وقت ممكن وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.

ونقل المتحدث تأكيد أبو الغيط - خلال اللقاء - أن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير؛ يعد منطقيا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية؛ فضلا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.

من جانبٍ آخر، ذكر المتحدث أن أبو الغيط رحب بتحسن وتطور العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية؛ الأمر الذي يصب في صالح الشعوب من الجانبين.

وأضاف أن الوزير التركي وجه الدعوة إلى الأمين العام لزيارة تركيا في أقرب فرصة.