رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" آخر التطوّرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني هناك.



وشدّد الجانبان على أهمية تحرك المجتمع الدولي إزاء ما يحدث من انتهاكات خطيرة تستهدف المدنيين في الأراضي المحتلة، ورفع الحصار الظالم عن مدينة غزة وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين ومرور المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين.