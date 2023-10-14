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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نبيل عمرو: مصر اتخذت موقفا قويًا أحبط فكرة تهجير سكان قطاع غزة للخارج

وزير الإعلام الفلسطيني
وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو
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قال الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إنّ مصر اتخذت موقفا قويا وصلبا أحبط مبدئيا وربما إلى ما لا نهاية فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج. 

وتابع وزير الإعلام الفلسطيني السابق، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة"القاهرة الإخبارية": في اليوم الأول من الحرب دعا الإحتلال الإسرائيلي إلى التوجه لمعبر رفح وهذا يعني بداية مخيمات فلسطينية خارج الوطن الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر اتخذت موقفًا جعلت الإسرائيليين يتراجعون ربما حتى إشعار آخر.

وأوضح وزير الإعلام الفلسطيني السابق، أن التهجير انتقل من مصر إلى وربما إلى الأردن، لو استطاع الإسرائيليون ذلك، إلى تهجير داخل القطاع، مؤكدًا أن هذا الأمر مأساة إنسانية، لأن التهجير داخل القطاع يعني نقل الإنسان من بيوتهم التي فيها الحد الأدنى لمقومات الحياة إلى العراء بحيث يموت الأطفال.

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وزير الإعلام الفلسطيني السابق تهجير سكان قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح قطاع غزة
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