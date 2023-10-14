المقاومة الفلسطينية: مقتل 9 أسرى بينهم 4 أجانب خلال 24 ساعة

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم السبت، عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها بينهم 4 أجانب خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية جراء القصف الاسرائيليّ على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.

وقالت المقاومة الفلسطينية إن مجموعة من عناصر القسام دمرت 3 آليات عسكرية إسرائيلية، فيما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي إصابة طائرة عسكرية بصاروخ مضاد للدبابات.

وقالت كتائب القسام، إن مجموعة من عناصرها تمكنت من تدمير آليات عسكرية إسرائيلية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى الاشتباك "مازال مستمرا".

وأوضحت في بيان عسكري قائلة "استمرارًا لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو، قامت مجموعة من مجاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خان يونس والهجوم على تحشدات قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية ولا زال الاشتباك مستمرًا".

وكان إسرائيل أعلنت أمس الجمعة أن قواتها قامت بعمليات توغل محدودة وسريعة في غزة للبحث عن الأسرى لدى حماس، مشيرة إلى أن عدد الأسرى بأيدي الحركة يبلغ 120 أسيرا على الأقل.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "على مدى الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة" للبحث عن "الإرهابيين" و"الأسلحة"، مضيفا أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضًا "للعثور على المفقودين".