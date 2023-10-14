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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 2215 شخصا و 8714 مصابا جراء القصف الإسرائيلي

قطاع غزة
قطاع غزة
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ارتفع عدد شهداء قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى 2215 شخصيا وإصابة 8714 مصابا.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه قوات الاحتلال في قصف المستشفيات بقطاع غزة وأبرزها مستشفى العودة في جباليا ومستشفى محمد الدرة للاطفال.

وطالبت منظمة أطباء بلا حدود بضرورة حماية المستشفيات التي تعاني من الضربات الإسرائيلية، وطالبت أيضا بتوفير مناطق وممرات آمنة للمدنيين.

وطالبت المنظمة أيضا بإيقاف القتل العشوائي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين، والسماح بإدخال الدعم المناسب لمستشفيات القطاع.

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