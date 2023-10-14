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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول أوكراني: كييف اشترت 5 آلاف طائرة بدون طيار

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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 أفاد نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون الابتكارات وتطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ميخايلو فيدوروف، بأن بلاده اشترت بالفعل 5 آلاف طائرة بدون طيار للقوات الأوكرانية وستصل البلاد خلال الفترة القريبة القادمة 5 آلاف طائرة بدون طيار أخرى.
وقال فيدوروف إن شراء الطائرات بدون طيار كان بفضل التبرعات التي تلقتها أوكرانيا -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.
وأشار إلى أنه سيتم نشر الطائرات على الجبهة بحمولات متفجرة وستكون مجهزة للقتال.

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طائرة بدون طيار أوكرانيا
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