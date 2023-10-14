مسؤول أوكراني: كييف اشترت 5 آلاف طائرة بدون طيار

السبت 14/أكتوبر/2023 - 02:56 م

أفاد نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون الابتكارات وتطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ميخايلو فيدوروف، بأن بلاده اشترت بالفعل 5 آلاف طائرة بدون طيار للقوات الأوكرانية وستصل البلاد خلال الفترة القريبة القادمة 5 آلاف طائرة بدون طيار أخرى.

وقال فيدوروف إن شراء الطائرات بدون طيار كان بفضل التبرعات التي تلقتها أوكرانيا -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الطائرات على الجبهة بحمولات متفجرة وستكون مجهزة للقتال.