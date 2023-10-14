ملك الأردن يتوجه إلى أوروبا لحشد الدعم لإنهاء الحرب في غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يغادر البلاد، اليوم السبت، في جولة أوروبية من أجل حشد الدعم من الزعماء هناك لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح مسؤولون إن الملك عبد الله، الذي التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، أجرى اتصالات مكثفة مع زعماء المنطقة والغرب لتهدئة العنف ومنع انجرار المنطقة إلى حرب أوسع نطاقًا، بحسب وكالة "رويترز".

وفى وقت سابق، حذر "الصفدي"، من أن أي تحرك من إسرائيل لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو "الهاوية".

وأضاف أن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجبارها سكان القطاع على مغادرة بيوتهم، في الوقت الذي تستعر فيه حربها على القطاع خرق "فاضح" للقانون الدولي.

وأشار إلى أن حماية المدنيين مسؤولية يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي، وندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لأن التصعيد الحالي يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب ومستمرون في جهودنا لوقف التصعيد.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.