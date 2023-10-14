أموك: إنتاج 1.5 مليون طن منتجات بترولية مختلفة للسوق المحلى خلال 12 شهر



استعرض المهندس عمرو لطفى رئيس شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية( أموك)، أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2022 – 2023، حيث أوضح أن إنتاج الشركة بلغ خلال العام حوالى 5ر1 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلى خاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الأساسية.

وتماشيًا مع سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم الاستفادة من غازات الشعلة، أوضح أن أموك استطاعت تحقيق وفر مادي بقيمة حوالي 21 مليون جنيه عقب إنجاز المرحلة الأولي Zero Sweet Flare وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 5330 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وجارى العمل علي تنفيذ المرحلة الثانية من الاستفادة من الغازات الحامضية.

واستعرض لطفى خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022 – 2023، آخر المستجدات بخصوص رفع كفاءة شبكتي البخار والمتكثفات وتقليل الفاقد من البخار بوحدات مجمع السولار ومستودعات التغذية الخاصة بها، ومشروع تحديث نظام تشغيل الغلايات بنظام الـ SCADA، وكذلك مشروع رفع كفاءة أبراج التبريد لمجمعي الزيوت والسولار، هذا وتقوم أموك حاليًا بتنفيذ منظومة SAP-ERP والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام كحد أقصي، بما يساهم في توحيد مصادر البيانات والمساعدة في دعم اتخاذ القرار.



وأضاف أن أموك لها دورًا فعّالًا فى مجالات المسئولية المجتمعية، والتى شملت جوانب متعددة فى مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير القرى المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالإسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وفي نهاية الإجتماع، إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج أعمال السنة المالية 2022 - 2023 وبنود جدول الأعمال، وأقرت توزيع أرباح قدرها (65 قرشًا ) للسهم.