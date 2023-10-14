المخرج المسرحي عمرو دوارة: يجب تقديم نصوص تشحذ الهمم ضد المحتل

علق دكتور عمرو دوارة، المؤرخ المسرحي، على ما يحدث حاليا في فلسطين والأراضي المحتلة، إن المكتبة العربية تشتمل على العديد من النصوص الأدبية التي تقوي الهمم وتدعم المقاومة، مشددا على إعادة تقديم كافة النصوص التي تتناول الصراع العربي الصهيوني.

وأضاف «دوارة» خلال تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن إعادة تقديم مثل هذه النصوص ستكون بمثابة الحافز للشباب الجديد الذي لم يحضر حرب أكتوبر، ولا يوعى على الكثير من الأحداث السياسية، خاصة النصوص التي تقدم كيفية الدفاع عن الحرية وقهر المستعمر بشكل عام.

وتابع: «ما يحدث حاليا في الأراضي الفلسطينية هو رد فعل للظلم الواقع عليهم طوال السنوات الماضية»، لافتا إلى أنها محاولة لاسترداد الحقوق، مشددا على ضرورة تدخل الفن بشحذ الهمم وتقديم الصورة الحقيقية للصراع الفلسطيني الصهيوني.

وأوضح «دوارة»، أن النصوص التي من الممكن إعادتها حاليا لدعم المقاومة الفلسطينية هي نصوص عبدالرحمن الشرقاوي مثل (النسر الأحمر)، (شمشون ودليلة)، (وطني عكا)، و(معين بسيسو)، بالإضافة إلى نصوص توضح دور الثوار مثل (جيفارا) و(جانة دارك).

وأختتم دكتور عمرو دوارة، حديثه قائلا إن أهم فترة للمسرح المصري هي ما بين حربي 1967 و1973، موضحا أنه خلال حرب الاستنزاف قام المسرح المصري بدور مهم جدا وقدم عروض في غاية الأهمية، مشيرا إلى أننا نحتاج مثل هذه النصوص حاليا للمشاركة في دعم الانتفاضة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني.