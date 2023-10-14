غدا.. دار الكتب والوثائق تطلق مشروع "الجمهورية الجديدة وتوثيق نصر أكتوبر"

تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ويشمل الاحتفال الإعلان عن مشروع الجمهورية الجديدة وتوثيق حرب أكتوبر .

يقام الاحتفال غدا الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023م الساعة 6 مساء بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.

يهدف مشروع التوثيق القومي لحرب أكتوبر إلى توثيق شهادات أبطال الحرب توثيقا رسميا، وذلك لحفظ بطولات ضباط وجنود مصر وتأكيدا على انتصار الجيش المصري وتضحياته في أهم معركة خاضها الجيش المصري في العصر الحديث.

ويتخلل الاحتفالية تكريم رموز من أبطال أكتوبر ومؤتمر صحفي لإعلان تدشين المشروع القومي للتوثيق، كما يتخلله احتفالية يقيمها مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.