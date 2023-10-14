وزارة البترول تشارك في رعاية مهرجان الوادي الجديد للتمور

شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، في فعاليات الملتقى الثالث التسويقي للتمور "مهرجان التمور"، بالوادي الجديد، ممثلة في شركة فوسفات مصر والتي كانت الراعي الرسمي للمهرجان، الذى أقيم ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 64.

وشاركت وزارة البترول في الملتقى، بوفد رفيع المستوى من شركة فوسفات مصر برئاسة المهندس محمد عبد العظيم محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والمهندس ثروت حجاب، مدير عام موقع الوادي الجديد بالشركة، واللواء عماد العطار، مستشار رئيس الشركة للعلاقات الحكومية والأمن، وعلاء خواص مدير عام العلاقات العامة بالشركة، والمهندس عماد حلمي مدير مكتب فني بموقع الوادي الجديد وباسم أحمد مرسي، مدير الإعلام بالشركة، وأحمد عيد واعر، مسئول اللجنة الرياضية بالشركة، وأحمد قريش من إدارة العلاقات بالموقع، ولفيف من قيادات المواقع الإنتاجية لخام الفوسفات في الوادي الجديد.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مشاركة المشروع في الملتقى والمهرجان تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول لدعم جهود التنمية لمحافظة الوادي الجديد، وخدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة ودفع جهود للتنمية ومشاركة في فرحة أهل المحافظة بعيدها القومي.

كما أشار عبد العظيم، إلى حرص الشركة على رعاية أي متلقيات أو جهود تدفع بعجلة التنمية خاصة التنمية الزراعية في ظل مساعي الشركة لإنتاج سماد زراعي آمن بالتعاون مع جهات بحثية وشركة زراعية متخصصة في انتاج السماد العضوي وذلك لخدمة أبناء الوادي الجديد وشعب مصر كله ايمانا من الوزارة والشركة بضرورة دعم التنمية الزراعية لوطننا الغالي.