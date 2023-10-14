السيطرة على حريق محدود بمستشفى التأمين الصحي ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق محدود اندلع في مستشفى التأمين الصحي ببنها، بسبب إلقاء مجهول عقب سيجارة في كمية من القمامة بمنور المستشفى وأسفر الحريق عن حالة اختناق، وجرى نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد وقوع حريق في مبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحي وانتقلت سيارتين إطفاء، وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه والمعاينة ويالفحص تبين أن الحريق شب فى منور المستشفى نتيجة قيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة على كمية من المخلفات الورقية بالمنور فاشتعلت النيران وأسفر الحريق عن حالة اختناق وجرى نقلها إلى المستشفى وإسعافها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.