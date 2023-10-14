خبير اقتصادي: روسيا والسعودية تسيطران بالكامل على أسعار النفط في السوق العالمية

قال أمين سايكال، الأستاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن روسيا والسعودية تسيطران بالكامل على أسعار النفط في السوق العالمية.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وأشار سيكال في مقالة لمجلة Strategist الأسترالية إلى أن موسكو والرياض "تمسكان بمفاتيح أسعار النفط العالمية"، وقد تمكنتا من خفض أسعار النفط في إطار "أوبك+"، مما ساعد على استقرار سوق النفط العالمية.

وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتزم بتطوير العلاقات مع بكين وموسكو بكل الطرق الممكنة.

وشدد على أن المملكة ستصبح عضوا في مجموعة "بريكس" وتعتزم الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

كما أشار إلى العلاقات الشخصية الإيجابية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان.

وكتب: "طالما تتلاقى المصالح الروسية والسعودية، فمن غير المرجح أن تنخفض أسعار النفط في أي وقت قريب"، ووعد "بأوقات عصيبة" بالنسبة لمستهلكي النفط.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق، أن موسكو والرياض كسبتا مليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية في الأشهر الأخيرة بعد أن أدى قرار "أوبك +" خفض الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.