التحقيق في وفاة شخصين وإصابة آخر بانفجار أسطوانة حديدية داخل مصنع في 6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة شخصين وإصابة آخر في انفجار أسطوانة حديدية داخل مخزن خردة بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب وصرحت بدفن المتوفيين وامرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسماع دوي انفجار داخل مخزن خردة ووجود متوفين ومصاب بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام 3 أشخاص بالطرق علي أسطوانة حديدية انفجرت مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة آخر جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.