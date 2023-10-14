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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة سيدة أنهت حياتها بسبب خلافات زوجية فى الوراق

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول انهاء ربة منزل حياتها بإشعال النيران في جسدها بسبب خلافات زوجية

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بمصرع ربة منزل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة (ندي.ص ا)، وبها آثار حرق في أماكن متفرقة من جسدها.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفية أنهت حياتها بإضرام النيران في جسدها بمادة سريعة الاشتعال بسبب خلافات مع زوجها، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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