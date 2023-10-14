وصول 23 طبيبًا من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى بئر العبد

استقبل مستشفى بئر العبد المركزي اليوم السبت، 23 طبيبًا وطبيبة من أطباء الجامعات المصرية للكشف الطبي المجاني على المواطنين في مستشفى بئر العبد التخصصي في شمال سيناء بالمجان، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال الدكتور تامر حمدي، مدير عام مستشفى بئر العبد التخصصي، في بيان، وصلت إلى المستشفى دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأضاف حمدي أن الدفعة الجديدة تضم 23 طبيبا وطبيبة في مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى استمرار وصول أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة بمختلف التخصصات تباعا كل أسبوع إلى المستشفى لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.