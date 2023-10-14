عبد المنعم فوزي نقيبًا لأطباء الإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم السبت، عن النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي، وإعلان فوز الدكتور عبد المنعم فوزي بمنصب نقيب أطباء الإسكندرية، بعد أن حصل على 719 صوتا، متفوقا على أقرب منافس له بفارق 62 صوتا وهو الدكتور أحمد يوسف.

وكشفت نتائج الانتخابات الخاصة بمقعد نقيب الأطباء بالإسكندرية، عن حصول من كل من الدكتور عصام يوسف بالمركز الثالث بعدد أصوات وصل إلى 114 صوتا، أما عن المرشح التالي هو الدكتور ياسر قشطة حصل علي المركز الرابع بفترق 90 صوتا، وجاء في المركز الخامس الدكتورة أميرة أبو العلا والتي حصلت على 43 صوتا.

كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية نتائج مقاعد العضوبة لفوق السن والتي فاز بها 3 أعضاء من بين 7 مرشحين وهم الدكتورة دعاء جنينة والتي حصلت على 874 صوتا، والدكتور أحمد صبري، وحصل على 869 صوتا، والدكتور محمد أبو جبل، وحصل على 841 صوتا.

وأكملت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج العضوية، إعلان فوز الاعضاء بمقاعد العضوية تحت السن وحصل كل من الدكتور محمد حسن على 875 صوتا، والدكتورة أسماء خليفة وحصلت على 841 صوتا، والدكتور إبراهيم الطحان وحصل على 740 صوتا.

وقالت رئيسة اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، الدكتورة معا غانم، إن العملية الانتخابية شهدت إقبالا كثيرا من اعضاء النقابة، وأن عددا من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية 28 ألفا و516 طبيبا، بينما عدد من قاموا بالإدلاء بأصواتهم 1640 صوتا على مقعد النقيب الفرعي بلغت منهم عدد الأصوات الصحيحة 1623 وعدد الأصوات الباطلة 17 صوتًا.

وأضافت “غانم” أن الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت لمقعد فوق السن بلغت 1563 صوتا صحيحا بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 77 صوتا، من أصل 1640 ناخبا أدلوا بأصواتهم، بينما جاء التصويت علي مقاعد العضوية تحت السن بلغ عدد الأصوات الصحيحة 1559 صوتا من أصل 1640 ناخبا أدلوا بأصواتهم، بينما بلغت الأصوات الباطلة 83 صوتا.