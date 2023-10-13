البوهي يحسم مقعد نقيب أطباء السويس بنسبة 94٪ 

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء في السويس، اليو الجمعة، فوز الدكتور تامر البوهي بمقعد النقيب، بحصوله على أكثر من 94٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقال الدكتور وائل الشرقاوي رئيس اللجنة الانتخابية ان الانتخابات جرت اليوم الجمعة بمقر النقابة الفرعية بالسويس بإشراف المستشار مجدي فكري، وشارك 137 طبيب شاركوا بالتصويت بينهم 133 من الجمعية العمومية لأطباء السويس و4 من الأطباء الوافدين.

وحصل الدكتور تامر البوهي على 125 صوت وحصل رضا محمدين على 6 أصوات، وصوتين باطلين، وحسم مقعدي فوق السن للطبيب أحمد عبدالفتاح بحصوله على 122 صوت، والطبيب عمرو فرج 117 صوتا، بينما حصل الدكتور رضا محمدين على 17 صوتا.

كما حسمت التزكية مقعدي تحت السن للدكتور أحمد عبدالفتاح والدكتور محمود حلمي.