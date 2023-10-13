مؤتمر جراحات العظام بدمياط يهنئ أستاذا جامعيا انضم لتصنيف عالمي

أشاد المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط بالتميز العلمي الذي حققه الدكتور فتحي سلامة، الأستاذ بقسم العظام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كأحد الأساتذة المتميزين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا ووجودة ضمن تصنيف علماء ستانفورد الامريكية من العلماء الاكثر تاثيرا في العالم.

استهل الدكتور فتحي سلامة كلمته بتعبيره عن فخره وسعادته بما حققته جامعة الأزهر من تقدم كبير في جميع التصنيفات الدولية وكان آخرها الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية في تصنيف التايمز العالمي الأسبوع الماضي.

واستعرض وكيل كلية الطب جهود قسم جراحة العظام بطب بنين الأزهر بدمياط منذ تأسيسه في عام 2000م إلى اليوم، مشيرا إلى أن قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط أسهم بشكل كبير وفعال على مدار نحو ربع قرن من الزمان في جميع المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، وأيضًا إسهاماته في خدمة المجتمع من خلال تنظيم عديد من القوافل الطبية التي جابت المناطق الأكثر احتياجًا طبقًا لتوجه الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمصريين في جميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن مستشفى جامعة الأزهر بدمياط تتميز عن غيرها من باقي المستشفيات بأنها تستقبل حالات الطوارئ على مدار أيام الأسبوع دون توقف.

وأوضح وكيل كلية الطب أنه بالتوازي مع كل هذه الجهود المبذولة فإننا نحرص على الانفتاح والتعاون العلمي مع عديد من الجامعات المصرية والتي شملت جامعات: (كفر الشيخ - بنها- المنوفية -طنطا) من خلال إنشاء وتأسيس تحالف علمي في مجال جراحات العظام التخصصية المختلفة أطلق عليه اسم: "ملتقى جامعات الدلتا" والذي قام بعقد وتنظيم عديد من المؤتمرات العلمية واللقاءات الدورية بهدف تبادل الخبرات في مجال جراحات العظام التخصصية.

في ختام المؤتمر تم تكريم القامات العلمية الكبيرة التي أسهمت وتسهم بشكل كبير في رفع راية وتصنيف جامعة الازهر في جميع المحافل الدولية.