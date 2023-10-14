ماجدة موريس لـ«البوابة نيوز»: شاهدت بطولات مقاتلي حرب أكتوبر في احتفالية السيسي وليس السينما

قالت الناقدة ماجدة موريس، إنها ترى أن السينما المصرية ينقصها أفلام وقصص كثيرة للغاية تعبر عن أهمية حرب أكتوبر.

وأضافت «موريس» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: أن عدد الأفلام التي قدمت عن الحرب لا تزيد عن 15 فيلمًا وهذا عدد قليل للغاية أمام حدث هام هكذا، مؤكدة أن بعد احتفالات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام باليوبيل الذهبي في حفل انتصارات أكتوبر قد شاهدت بطولات وأحداث لمقاتلين لا أراها طوال السنوات الماضية في السينما ولم أسمع عنها سوى من الاحتفالية الأخيرة لانتصارات أكتوبر بعد مرور خمسين عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وتابعت هناك أكثر من كاتب سيناريو كتبوا قصص عن المعارك العسكرية التي حدثت في الحرب ولكن لم يتم إنتاجها أو النظر لها حتى الآن بسبب التكلفة الإنتاجية الضخمة التي يحتاجها الفيلم.

وطالبت صناع الفن بالنظر إلى حرب أكتوبر وذكرى الانتصار بعين الاهتمام من قبل كل الجهات المسئولة، وشددت على ضرورة وجود أعمال سينمائية لتوثيق تاريخنا وضرورة إظهار أبطالنا وتوثيق بطولات الجيش المصري العظيم مثل ما قدمت الشركة المتحدة في مسلسل الاختيار وكان على مستوى عالِِ وينبغي تقديم مثل مستواه عن حرب أكتوبر.