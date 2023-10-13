الإثنين.. عروض جديدة لنادي سينما المرأة

يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما عروضه السينمائية الإثنين المقبل بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساء، ويعقب عرض الأفلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي بمشاركة الناقد السينمائي إسلام احمد على لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

من المقرر عرض فيلم "كيلو جرام" إخراج آلاء البهي، فيلم "النرجسي" إخراج سالي البشلاوي، فيلم "عزيزتي ورد" إخراج مروة الشرقاوي، فيلم "حاضر" إخراج حازم متولي، فيلم "نفسي" إخراج يمنى صالح، فيلم "سارة" إخراج عبد الله عادل، فيلم "النهاية الأبدية السعيدة" إخراج إبرام بولس.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تحت ادارة فنية للناقدة شاهندة محمد على، وبإشراف الكاتب والناقد مجدي الشحرى.

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