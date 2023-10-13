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الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية والسعودية تناقش سبل التعاون والاستثمار في الشركات

كوريا الجنوبية والسعودية
كوريا الجنوبية والسعودية
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التقت وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكوريا "لي يونغ"، اليوم الجمعة، مع وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح" بسول، حيث ناقشا سبل التعاون في تقدم الشركات الكورية الجنوبية الواعدة إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التواصل لدعم الشركات الناشئة الكورية الجنوبية من أجل تقدمها إلى السعودية بشكل مستقر من خلال مركز الأعمال العالمي “GBC” في الرياض، الذي يساعد في الروابط بين الطلب الاستثماري في السعودية والشركات الناشئة الكورية الجنوبية.

وناقشا أيضًا سبل التعاون بشأن عقد جلسات إعلامية للشركات الناشئة وإقامة شبكات التواصل بين رواد الأعمال الشباب في إطار متابعة الصندوق المشترك الذي تم إنشاؤه في يونيو. ومن المقرر أن تتم إقامة الجناح السعودي لأول مرة في مهرجان الشركات الناشئة في كوريا الجنوبية هذا العام.  

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السعودية الاستثمار التعاون كوريا الجنوبية
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