هدوء فى انتخابات نقابة الأطباء بالفيوم.. "صور"

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالفيوم هدوء بعد انحسار المنافسة على منصب النقيب فقط وفوز الاعضاء بالتزكية .



توافدت اعداد متوسطة من الاطباء على اللجنة الانتخابية التى أقيمت فى نادى محافظة الفيوم لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة من المرشحين للمنصب وهم الدكتور خالد الخشاب عميد كلية طب الفيوم السابق والدكتور محمد عثمان الأمين العام لنقابة أطباء الفيوم .

وخاض الانتخابات الدكتور محمد على للنقابة العامة على مستوى وجه قبلى والدكتور كرم سالم مدير مستشفى الباطنة بجامعة الفيوم للمنافسة على مستوى النقابة فوق السن .

ومن بين الأطباء الذين فازوا بمقاعد الأعضاء بالتزكية الدكتور أحمد رشوان والدكتور أحمد والى .

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