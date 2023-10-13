البنك الدولي: معدلات النمو في الدول النامية تراجعت 5% خلال 20 عاما

قالت مجموعة الدولي، إن معدلات النمو في دول العالم النامي شهدت تراجعا في بمعدلات 5% خلال الـ20عاما الماضية ، إذ تتجه التوقعات خلال الـ7 سنوات المقبلة لتسجل 4%.

أضافت مجموعة البنك علي هامش الاجتماعات السنوية في العاصمة المغربية مراكش التي تستضيف اللقاءات السنوية لمجموعتي البنك وصندوق النقد الدولي، أن العالم أصبح بتغييرات جيوسياسية متلاحقة ومتسارعة اصبحت معيقة لمعدلات النمو .

أضافت مجموعة البنك الحكومات في الدول النامية أصبح لديها تحد كبير في مواجهة الفقر وحل أزمة التغييرات المناخية و واضطراب الأمن الغذائي خصوصا في مناطق الصراع علي الرغم من استمرار حالات عدم التعافي من جائحة كورونا .

أوضحت مجموعة البنك أن أكثر من 100مليون شخص حول العالم قد فقدوا حياتهم بسبب الفقر مع توقع وجود 50مليونا آخرين مهددين بالوفاة بسبب الفقر المدقع .