بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. صور

بدأت اللجنة العامة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بفرز أصوات الناخبين في 27 لجنة علي مستوي الجمهورية.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات الاطباء في عملية فرز الأصوات بمقر اللجان الانتخابية تمهيدًا لإعلان النتيجة.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء قد أجريت اليوم تحت إشراف قضائي كامل.



و دعت نقابة الاطباء جميع اعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.



واوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلًا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة الي سداد إشتراك النقابة حتي عام 2023، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري او عن طريق تطبيق نقابة اطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانيه تشمل النصف الاخر بالاضافه الي مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.

وحددت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى 27 مقرا بالتنسيق مع اللجان الفرعية، ويشترط للمشاركة بالتصويت سداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2023، وأن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا.